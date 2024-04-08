Владимирская область заняла 68 место в экологическом рейтинге Общероссийская общественная...

Владимирская область заняла 68 место в экологическом рейтингеОбщероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов по России.В его формировании учитывались сообщения от официальных органов власти и от СМИ о состоянии почвы, атмосферы воздуха, воды, биоресурсов и прочего.Всего в рейтинге участвовали 84 субъекта Российской Федерации. За период зимы 2024 года Владимирская область заняла 68 место.Что же касается «соседей» 33 региона? Ивановская область находится на 15 месте, Ярославская — на 22, Нижегородская — на 44, Рязанская — на 51, а Московская область расположилась на 51 месте.Фото: общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»; Fusion Brain, платформа для генерации изображений