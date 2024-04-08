Правоохранители выявили нарушения при оплате труда осуждённых в ИК-4 УФСИН России по Владимирской области.

Правоохранители выявили нарушения при оплате труда осуждённых в ИК-4 УФСИН России по Владимирской области. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Так, в ходе проверки было установлено, что в начале текущего года ненадлежащим образом велись табели учёта рабочего времени заключённых, которые трудились в столовой.«Заработная плата осужденным выплачивалась не в полном объёме, без учета работы в ночные часы, нерабочие и праздничные дни, а также не учитывалась сверхурочная работа», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В адрес начальника колонии внесено прокурорское представление.