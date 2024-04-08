«Владимирские львицы» одержали победу в ответной встрече плей-офф чемпионата России по...

«Владимирские львицы» одержали победу в ответной встрече плей-офф чемпионата России по баскетболу.В минувшие выходные (6 апреля) - в спортивном корпусе Владимирского государственного университета прошла вторая игра в плей-офф высшей лиги чемпионата России по баскетболу женской сборной ВлГУ с оренбургской командой «Надежда-2».В первой встрече «Владимирские львицы» победили оренбурженок со счётом 120:60.Вторая встреча принесла ещё одну победу в копилку наших баскетболисток: матч закончился со счётом 85:53.«Владимирские львицы» оформили настоящий «хет-трик», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, и одержали победу в «Финале четырёх» Студенческой лиги РЖД, в регулярном чемпионате России среди команд Высшей лиги и в одной четвёртой плей-офф.«… К этому команда шла на протяжении 10 лет... », – отметил на церемонии награждения наших баскетболисток Губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области