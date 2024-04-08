«Владимирские львицы-ВлГУ» в домашней встрече одержали убедительную победу над командой «Надежда-2» из Оренбурга.

«Владимирские львицы-ВлГУ» в домашней встрече одержали убедительную победу над командой «Надежда-2» из Оренбурга. Поддержать наших землячек пришёл губернатор Александр Авдеев и поделился впечатлениями от игры в своём .«Спасибо гостьям нашего региона за достойную игру: они рвались к победе, но «львиц» им одолеть не удалось. Это был триумф наших девчонок! 85:53!» - написал руководитель 33-го региона.Владимирский губернатор поздравил игроков и их тренеров с победой, а также поблагодарил болельщиков.