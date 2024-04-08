Баскетбольная команда «Владимирские львицы ВлГУ» победила в чемпионате Высшей лиги России на плей-офф чемпионата «Фонбет». В прошедшие выходные девушки сыграли с командой «Надежда-2» из

Баскетбольная команда «Владимирские львицы ВлГУ» победила в чемпионате Высшей лиги России на плей-офф чемпионата «Фонбет». В прошедшие выходные девушки сыграли с командой «Надежда-2» из Оренбурга и выиграли со счетом 85:53. Об этом рассказал Дмитрий Наумов в своем телеграмм-канале. Владимирцы также отличились на Чемпионате ЦФО по кикбоксингу. Наши спортсмены заняли два первых и два третьих места.