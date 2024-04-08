Владимирский журналист, представитель Народного Фронта - Юрий Колодин снял документальный фильм...

Владимирский журналист, представитель Народного Фронта - Юрий Колодин снял документальный фильм "Голоса страны"Про героев на фронте и сильный тыл. Наш коллега, молодой владимирский журналист Юрий Колодин снял документальный фильм под символичным названием "Голоса страны".Юрий Колодин - представитель Народного Фронта - неоднократно был в зоне СВО и в новых российских территориях. Фильм "Голоса страны" - прямо сейчас