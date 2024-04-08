Временное отключение теплоснабжения связано с ремонтными работами возле дома №15 на улице Чайковского, сообщили в мэрии. 9 апреля с 09:30 до 15:30 без тепла останутся дома по следующим адресам:
Временное отключение теплоснабжения связано с ремонтными работами возле дома №15 на улице Чайковского, сообщили в мэрии. 9 апреля с 09:30 до 15:30 без тепла останутся дома по следующим адресам: – ул. Алябьева, д. 13, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21,23, 23-а, 25, 3-а, 10, 11/24, 12/26, 3, 4, 6, 7,