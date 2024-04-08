× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2024-vo-vladimire-na-neskolkix-ulicax-otklyuchat-otoplenie.html" target="_blank">Во Владимире на нескольких улицах отключат отопление</a> - Временное отключение теплоснабжения связано с ремонтными работами возле дома №15 на улице Чайковского, сообщили в мэрии. 9 апреля с 09:30 до 15:30 без тепла останутся дома по следующим адресам: