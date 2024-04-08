Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся грузовой автомобиль.
В пресс-службе МЧС России по...
Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся грузовой автомобиль.
В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что сегодня (8 апреля) утром — в 9:47 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля.
Всё произошло на Суздальском проспекте, у дома № 41.
Уточняется, что предварительная площадь пожара - 4 квадратных метра.
Причина произошедшего пока неизвестна. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Известно, что к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС.
Владимирцам напоминают: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области