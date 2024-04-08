Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся грузовой автомобиль. В пресс-службе МЧС России по...

Во Владимире на Суздальском проспекте загорелся грузовой автомобиль.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что сегодня (8 апреля) утром — в 9:47 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля.Всё произошло на Суздальском проспекте, у дома № 41.Уточняется, что предварительная площадь пожара - 4 квадратных метра.Причина произошедшего пока неизвестна. Информация о погибших и пострадавших не поступала.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС.Владимирцам напоминают: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области