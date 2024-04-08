Белить деревья в областной столице больше не будут. Это решение приняли на «зеленой» комиссии с участием Ирины Кузьменко, главной садовницы города. Санобработку будут выполнять другими

Белить деревья в областной столице больше не будут. Это решение приняли на «зеленой» комиссии с участием Ирины Кузьменко, главной садовницы города. Санобработку будут выполнять другими специальными средствами, рассказал Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. Ирина Кузьменко рассказала, что действующее законодательство позволяет белить деревьев в местах повышенного санитарного требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых