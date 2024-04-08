Об этом предупредили сотрудники Информационного центра администрации города.

Завтра, 9 апреля, во Владимире отключат тепло на шести улицах. Об этом предупредили сотрудники Информационного центра администрации города.Так, с 9:30 до 15:30 теплоснабжения не будет в домах №13, 13А, 1413, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 23А, 25, 3А, 10, 1124, 1226, 3, 4, 6, 7,8, 9 по улице Алябьева, в домах № 21, 22, 24 по Балакарева.Кроме того, ремонтные работы затронут дома №1, 18, 20, 5, 1020, 2, 4, 6, 8 на улице Даргомыжского, дома № 11, 1512, 1911, 23, 25, 30, 22 по улице Стасова, а также дома №1132, 15, 17, 19, 2523, 1, 3, 5 по улице Сурикова и дома №1, 131, 152, 17, 191, 9 по Чайковского.«Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей», – уточняют в пресс-службе администрации.Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.