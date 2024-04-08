Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

Во Владимире перестанут белить деревья. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.Санитарная обработка насаждений теперь будет осуществляться другими средствами. Коллегиальное решение было принято на зелёной комиссии при участии главного садовника Ирины Кузьменко.«Совместно с управлением по охране окружающей среды, МКУ "Благоустройство" и коммунальными службами готовим город к летнему сезону, в том числе, в рамках реализации концепции озеленения города», – пишет градоначальник.Ранее АиФ Владимир писал о наступающем особом пожароопасном режиме.