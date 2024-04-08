Пожар случился сегодня, 8 апреля, около десяти часов утра. Фура загорелась на Суздальском проспекте, возле заправки у «Глобуса». Как сообщили в МЧС, грузовой автомобиль перевозил стекловату и

Пожар случился сегодня, 8 апреля, около десяти часов утра. Фура загорелась на Суздальском проспекте, возле заправки у «Глобуса». Как сообщили в МЧС, грузовой автомобиль перевозил стекловату и ехал в таможню. Водитель отошел в гипермаркет, а когда вышел, увидел, что фура горит. Судя по фотографиям, огонь охватил кабину. Мужчина позвонил в пожарную охрану. С огнем боролись