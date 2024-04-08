Пожар случился сегодня, 8 апреля, около десяти часов утра. Фура загорелась на Суздальском проспекте, возле заправки у гипермаркета «Глобус». Как сообщили в МЧС, с огнем боролись 8 спасателей с

Пожар случился сегодня, 8 апреля, около десяти часов утра. Фура загорелась на Суздальском проспекте, возле заправки у гипермаркета «Глобус». Как сообщили в МЧС, с огнем боролись 8 спасателей с помощью 3 единиц техники. Пожар удалось потушить, его предварительная площадь составила 4 квадратных метра. Никто не пострадал. На данный момент причины возгорания еще неизвестны – на