Пожар во Владимирском педагогическом колледже случился сегодня днем, в разгар учебного процесса. Как сообщили в МЧС, вызов поступил в 13:18. В колледже загорелась крыша. На место срочно выехали

Пожар во Владимирском педагогическом колледже случился сегодня днем, в разгар учебного процесса. Как сообщили в МЧС, вызов поступил в 13:18. В колледже загорелась крыша. На место срочно выехали 20 спасателей и 7 единиц техники. Из здания эвакуировано 170 человек, среди которых 50 несовершеннолетних. Огонь удалось потушить за 16 минут, предварительная площадь пожара – 5 квадратных