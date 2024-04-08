Во Владимирской области царит весна: показались первые подснежники и прилетели...

Во Владимирской области царит весна: показались первые подснежники и прилетели журавли.Подснежники - в городской черте. Пользователи сетей продолжают делиться весенними фото и видео.Эти апрельские подснежники, по словам автора поста, обнаружены в городе Радужном прямо среди жилых домов. "Найдены, но не тронуты", пишет автор.А эти кадры в Вязниках снял Игорь Федотов. Малая река Волшник освободилась ото льда, и водоём вновь облюбовали утки. Ролик набрал почти 9 тысяч просмотров.А это журавли в лазурном весеннем небе в “Подслушано Юрьев-Польский”. Потрясающе красивые снимки сделаны в окрестностях деревни Матвейщево.