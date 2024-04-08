На территории некоммерческого товарищества «Связист» пнём заткнули сливную трубу.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Владимирской области, в товариществе «Связист» рядом с Южной объездной дорогой Владимира произошёл конфликт. По показаниям жителей, один из садоводов из другой части посёлка закупорил сливную трубу пнём специально. Таким образом часть, где живёт неизвестный, не будет затапливаться, но под удар попадает другая часть населённого пункта.Чтобы достать пень, водолаз нырнул в холодную и мутную воду, рискуя быть утянутым течением в слив. Опасность удалось миновать, «пробка» извлечена.