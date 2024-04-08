Во Владимирской области нарушались права осужденных на оплату труда в исправительной колонии строго...

Во Владимирской области нарушались права осужденных на оплату труда в исправительной колонии строго режима.Об этом информирует региональная пресс-служба прокуратуры. Как стало известно, в марте текущего года была проведена проверка исполнения трудового законодательства в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области.В процессе были выявлены нарушения, касающиеся оплаты труда осужденных. Деньги выплачивались не на 100%.Например, в январе-феврале 2024 года табели учета рабочего времени ряда осужденных, которые трудились в столовой, велись ненадлежащим образом: в них отражалось время менее фактически отработанного, а также не указывались ночные выходы.«… Таким образом, заработная плата осужденным выплачивалась не в полном объёме, без учета работы в ночные часы, нерабочие и праздничные дни, а также не учитывалась сверхурочная работа...» - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки - начальнику исправительного учреждения внесено представление.В данный момент устранение нарушений находится на контроле спецпрокуратуры.Фото: Saad Chaudhry on Unsplash