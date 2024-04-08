Во Владимирской области прошел конкурс профессионального мастерства среди энергетиков. Компания...

Во Владимирской области прошел конкурс профессионального мастерства среди энергетиков.Компания «Энергосбыт Волга» провела первый конкурс профессионального мастерства среди сотрудников. Участие нём приняли четыре сборные команды – по одной от каждого территориального отделения: Александровского, Владимирского, Ковровского и Муромского.Соревнования проходили в три этапа и включали в себя теоретическую и практическую части.Этап «Марафон знаний» состоял из вопросов по действующему законодательству в сфере энергетики и в частности энергосбытовой деятельности. Команды продемонстрировали высокий уровень знаний теории.Свои профессиональные навыки на практике команды применили на этапе «Я – профессионал». Участники обследовали приборы учёта электроэнергии и выявляли нарушения в их работе, вводили ограничение режима потребления электроэнергии и устанавливали новые счётчики.Ещё один этап был посвящён оказанию первой помощи. Участники продемонстрировали свои умения быстро и точно оценивать обстановку, правильно проводить осмотр пострадавшего и оценивать его состояние, оказывать первую помощь в случаях сильного кровотечения, накладывать жгут и повязку. Одним из испытаний стало проведение сердечно-лёгочной реанимации на роботе-тренажёре.Работу команд оценивало профессиональное жюри: руководители профильных управлений, отделов и направлений компании. Учитывались знания и навыки участников, правильность и время выполнения заданий.Лидером по итогам состязаний стала команда Муромского территориального отделения. Второе место заняли участники из Ковровского территориального отделения, третье место - команда Владимирского городского отделения. Победителям вручили памятные медали и дипломы.- Конкурсы профессионального мастерства – это отличная возможность показать свои сильные стороны, обменяться ценным опытом с коллегами и усовершенствовать навыки, чтобы в дальнейшем применить новые знания в работе. Первый опыт проведения таких соревнований среди сотрудников «Энергосбыт Волга» оказался удачным. Мы планируем сделать конкурс ежегодным. Поздравляем лидеров с заслуженной победой и желаем всем участникам новых успехов в профессиональной деятельности! – поздравило команды руководство компании «Энергосбыт Волга».Фото: пресс-служба компании «Энергосбыт Волга»