За 2023 год куриные яйца подорожали на 61,35%.

В связи с подорожанием куриных яиц Федеральная Антимонопольная Служба отправила запросы производителям. Компании, поставляющие куриные яйца должны обсудить вопрос о формировании стоимости на товар.Во Владимирской и других областях сети магазинов проверят на наличие договорённостей. Такие соглашения смягчают конкуренцию и могут привести к росту цен.Как сообщает ведомство, проверки согласованы с Генпрокуратурой. Если будут обнаружены нарушения антимонопольного законодательства, служба немедленно примет меры.