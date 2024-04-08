Руководство ковровской строительной компании скрыло от налоговой почти 15 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Владимирской области, в Коврове расположена компания для продажи стройматериалов. Руководство организации было в курсе о долгах по налогам общей суммой более 20 миллионов рублей.Должностные лица организации, по предварительной информации, направили клиентам распорядительные письма с просьбой. Надо было переправить расчёты через контрагентов. Таким образом деньги за товар миновали счета организации и не могли быть списаны в принудительном порядке.С лета 2022 по осень 2023 года от налоговой службы таким методом скрыли 14,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.