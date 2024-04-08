Об этом сообщили представители регионального Управления МЧС у себя в официальном телеграм-канале.

Во Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. Об этом сообщили представители регионального Управления МЧС у себя в официальном телеграм-канале.Так, изменения вступают в силу с 10 апреля. В рамках режима запрещается проводить пожароопасные работы, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.Штрафы немаленькие - для физических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч, для должностных лиц - от 30 тысяч до 60 тысяч, для предпринимателей - от 60 тысяч до 80 тысяч, для юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.«Умышленное уничтожение чужого имущества чревато уголовной ответственностью до 5 лет лишения свободы», – предупреждают сотрудники Министерства.Кстати, на сегодняшний во Владимирской области зарегистрировано десять палов сухой травы.