Во Владимирской области значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму...

Во Владимирской области значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 8-10°.Жителей Владимирской области ожидает рекордное для апреля повышение температуры.Дело в том, что наш регион (и соседи — Московская область, ЦФО) окажется во власти тепла из центрального Средиземноморья, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.Значения средней суточной температуры со вторника по четверг будут превышать климатическую норму на 8-10°.Затем придет снижение значений, и температурная аномалия сократится до 3°.Завтра (9 апреля) во Владимире днём воздух прогреется до +18 градусов тепла.Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба. Ветер — западный, до 2 метров в секунду.10 апреля владимирцев и вовсе ждёт грандиозная аномалия, до +20 градусов тепла.Ночами прогнозируется +11℃, возможны небольшие осадки.Фото: Wilfried Santer on Unsplash