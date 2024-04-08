Во Владимирской области значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму...
Во Владимирской области значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 8-10°.
Жителей Владимирской области ожидает рекордное для апреля повышение температуры.
Дело в том, что наш регион (и соседи — Московская область, ЦФО) окажется во власти тепла из центрального Средиземноморья, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.
Значения средней суточной температуры со вторника по четверг будут превышать климатическую норму на 8-10°.
Затем придет снижение значений, и температурная аномалия сократится до 3°.
Завтра (9 апреля) во Владимире днём воздух прогреется до +18 градусов тепла.
Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба. Ветер — западный, до 2 метров в секунду.
10 апреля владимирцев и вовсе ждёт грандиозная аномалия, до +20 градусов тепла.
Ночами прогнозируется +11℃, возможны небольшие осадки.
Фото: Wilfried Santer on Unsplash