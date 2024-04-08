Новую партию вакцин от пневмококка доставили во Владимирскую область. Она насчитывает 3 000 доз. Именно столько ожидалось к первой партии, в которой было 8 400 доз. В пресс-службе минздрава

Новую партию вакцин от пневмококка доставили во Владимирскую область. Она насчитывает 3 000 доз. Именно столько ожидалось к первой партии, в которой было 8 400 доз. В пресс-службе минздрава отмечают, что прививка от пневмококка действует пожизненно. Чтобы вакцинироваться, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Важно, что в течении месяца перед прививкой человек не болел.