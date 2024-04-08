Еще одна партия вакцины от пневмококка приехала во Владимирскую область.

Во Владимирскую область поступило 11 400 доз вакцины от пневмококка для взрослых за всё время, как сообщили в региональном минздраве. Первая партия, состоящая из 8 400 доз, была доставлена в начале марта. Вторая партия, объемом в 3 тыс. доз, недавно прибыла в регион.Новую партию обещали доставить до конца 2024 года за счет областного бюджета. Этот препарат используется как для вакцинации взрослых, так и детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.