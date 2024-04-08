Выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили уже 10 миллионов человек, десятимиллионного гостя наградили в павильоне "Атом", сообщили в пресс-службе выставки.

На вручении приза генеральный директор выставки Наталья Виртуозова сообщила, что десятимиллионным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, который приехал на выставку вместе со своей супругой Екатериной. В подарок они получили сертификат на поездку в Мурманск."Для нас это абсолютно неожиданно - мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", - рассказал Константин Панфилов. "Хорошо, что мы приехали именно в это время", - добавила его жена Екатерина.Также отмечается, что во время своего путешествия Панфиловы смогут посетить с экскурсией атомные ледоколы, а также познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Отмечается, что раньше семья никогда не была на русском Севере.