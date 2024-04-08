Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

За первую неделю месячника чистоты из Владимира вывезено 45 тонн мусора. В уборке города уже приняли участие более 130 предприятий и организаций регионального центра. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.Работы контролирует Центр управления городскими дорогами. На данным момент идёт процесс по сбору мусора с муниципальных газонов, по очистке остановок и элементов дорожной инфраструктуры. Также власти следят за тем, чтобы незаконная реклама была ликвидирована вместе с остальным мусором.«Отдельное внимание специалисты «ЦУГД» уделяют уборке остатков песко-соляной смеси вдоль бордюрного камня на городских дорогах и тротуарах. Работы проводятся как механизированным, так и ручным способом во всех районах города», – пишут сотрудники Информационного центра.Кстати, весенний месячник по благоустройству города будет длиться до 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 20 апреля.