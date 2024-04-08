Аукцион, на котором расторгуют половину развлекательного комплекса, пройдет 13 мая. Заявки принимаются до 8 числа этого же месяца.

Здание бывшего «РусьКино» во Владимире продают за 57 миллионов рублей. Аукцион, на котором расторгуют половину развлекательного комплекса, пройдет 13 мая. Заявки принимаются до 8 числа этого же месяца.В прошлом году «РусьКино» пытались продать за 120 миллионов рублей, но покупателя так и не нашлось.Напомним, кинотеатр был закрыт в сентября 2022 года из-за остановки деятельности крупных кинокомпаний на территории страны.