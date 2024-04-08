История с гаражными кооперативами в Сельце продолжается. Владельцы боксов сомневаются, что власти действительно отодвинут проект застройки микрорайона Сельцо, как заявлялось, на 10 или даже

История с гаражными кооперативами в Сельце продолжается. Владельцы боксов сомневаются, что власти действительно отодвинут проект застройки микрорайона Сельцо, как заявлялось, на 10 или даже 15 лет. Для сомнений у гаражников есть некий триггер. Председатель ГСК “Север-1” сообщил, что с мэрией они судятся с 2022 года. Именно в том году земельный участок, на котором находятся около