В отношении 29-летнего жителя одного из населённых пунктов Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело.

В отношении 29-летнего жителя одного из населённых пунктов Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в конце марта. Мужчина управлял машиной «Лифан», когда его остановили полицейские и предложили пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что водитель был пьян.Вскоре выяснилось, что автолюбителя уже привлекали к административной ответственности, оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение. Однако фигурант снова выпил и сел за руль.«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.