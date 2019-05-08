Михаил Жванецкий перенес серьезную операцию. Теперь он не сможет участвовать в литературном фестивале, который пройдет в Эстонии.

Михаил Жванецкий перенес серьезную операцию. Теперь он не сможет участвовать в литературном фестивале, который пройдет в Эстонии.Международный литературный фестиваль Prima Vista в эстонском городе Тарту пройдет в этом году без Михаила Жванецкого. Российский сатирик до сих пор не может оправиться после серьезной операции, которую он перенес в марте этого года, сообщает со ссылкой на арт-директора артиста.Отмечается, что Михаил Жванецкий должен был выступить в составе большой русскоязычной команды. В нее вошли Семен Альтов, Игорь Иртеньев и Алла Боссард. Но в марте писатель сломал руку, врачи признали перелом тяжелым и Жванецкому пришлось перенести серьезную операцию.Организаторы не стали искать писателю экстренную замену. Ежегодный фестиваль Prima Vista начнется 8 мая и продлится четыре дня. В этом году мероприятия под девизом "Шутки в сторону" будут бесплатны для посетителей.