Известный американский мастер смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона лиги UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон арестован полицией. Бойцу ММА вменяется домашнее насилие. Заявление на спортсмена подала его девушка.

Известный американский мастер смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона лиги UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон арестован полицией. Бойцу ММА вменяется домашнее насилие. Заявление на спортсмена подала его девушка.Женщина поздним вечером позвонила правоохранителям и сообщила о ссоре с Джонсоном, отметив при этом, что выгнала сожителя из дома, сообщает TMZ. Энтони выдвинул свою версию конфликта, в ходе которого он никого не бил, а просто запер девушку в комнате.Тем не менее, полицейские арестовали бойца и вменяют ему обвинения в домашнем насилии. Сообщается, что никаких видимых повреждений у девушки Джонсона не обнаружено.