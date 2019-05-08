Под Уфой нашли английскую гранату времен Первой мировой войны. Местные жители обнаружили боеприпас в поле близ деревни Волково в Уфимском районе.

Под Уфой нашли английскую гранату времен Первой мировой войны. Местные жители обнаружили боеприпас в поле близ деревни Волково в Уфимском районе.Как информирует ГТРК "Башкортостан", на место были вызваны саперы и взрывотехники ОМОН. Они установили, что боеприпас произведен в Англии в годы Первой мировой войны более 100 лет назад. При этом граната все еще врывоопасна. Ее вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.