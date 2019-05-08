В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский Ливерпуль на Энфилде разгромил испанскую Барселону (4:0) и вышел в финал турнира. Нападающий сборной России и Зенита Артем Дзюба назвал наставника красных Юргена Клоппа лучшим тренером в мире.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил испанскую "Барселону" (4:0) и вышел в финал турнира. Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба назвал наставника "красных" Юргена Клоппа лучшим тренером в мире."Браво Ливерпак. Величайший матч. Клопп – лучший тренер в мире. Даже дети не спят", – написал Дзюба в социальной сети Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramБраво Ливерпак !!!Величайший матч! Клопп- лучший тренер в мире!!!Даже дети не спят