Первая версия документа вынесена на общественное обсуждение.

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал новый ГОСТ по проведению дорожных работ. Стандарт был разработан по заказу Росавтодора, сообщает издание "Коммерсантъ".Новый ГОСТ позволит укладывать асфальтовое покрытие практически в любую погоду. Непогодой весной и летом будет считаться температура от -10 до +5, а в осенне-зимний период – от -10 до +10. Впрочем, такая погода не будет препятствовать укладке асфальта, смесь в этом случае необходимо будет перевозить в машинах с подогреваемыми кузовами. Во время ливня и при минусовых температурах с сильным ветром дорожные работы проводить не будут вовсе.