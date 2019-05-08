Дима Билан перед гастролями в США обнаружил у себя странную болезнь. Певец признался, что после долгого перелета его расквадратило.

Дима Билан перед гастролями в США обнаружил у себя страннуюболезнь. Певец признался, что после долгого перелета его "расквадратило".разъяснил не совсем обычный термин в том же постев Instagram, где сообщилпоклонникам о своем прибытии в Штаты. "Расквадратило", каквыяснилось, это то, как человек ощущает себя после 12-часового перелета.Тем не менее, Дима Билан не забыл напомнить подписчикамосвоих выступлениях в американских городах, которые пройдут с 10 по 19 мая. "Будетнереально круто! Жду всех !!! ... и короткое пожелание – счастливой вам всемвесны , пока мы будем отсутствовать !!!", – написал артист.Фанаты, посмотрев видео, которое разместил в Stories, решили, что выглядитих кумир очень даже неплохо. "12 часов! это капец.. Расквадратило))) самоеглавное, что добрались и все нормально) отдыхайте", "Ничего нерасквадраченные! Если только совсемчуть-чуть... Почти и не заметно! Уставшие... Восполняйте энергетическиезапасы... 12 часов полета – это, конечно, лихо", – сочувствуют музыкантуподписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, в конце марта на руках вынесли на сцену Кремлевского дворца съездов, где проходила церемония вручения премии BraVo. Незадолго до этого певец поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить с концертом в Питере. Лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину.