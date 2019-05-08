Воспоминания ветерана-танкиста из Волгоградской области о фронтовых буднях и службе в милиции после войны, а также многое другое – в свежем номере газеты «Щит и меч».

Быстро повзрослелНа Сталинградский фронт Николай Королёв попал в составе второй гвардейской армии под командованием генерала Малиновского, а Победу встретил под Кёнигсбергом.Он воевал в танковых войсках. Был тяжело ранен. Фронтовик награждён двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, нагрудным знаком «Знак Почёта» и более 25 медалями.В 1953 году Николай Федорович пришёл на службу в милицию старшим уполномоченным ОБХСС посёлка Волжский. Воспоминания ветерана из Волгоградской области о фронтовых буднях и службе в милиции читайте в нашей газете.В бою и на привалеВоеначальник и полководец Александр Суворов говорил: «Музыка удваивает, утраивает армию…» Фронтовые песни и теперь знакомы каждому и любимы: «Священная война», «В землянке», «Катюша»… Всех не перечесть. Их знают далеко за пределами нашей страны. А какова история их появления?Всё для фронта, всё для Победы!Мы многое знаем о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны. Помним и ценим их вклад в Победу. Однако свою лепту внесли и прошлые поколения.Вдумайтесь в цифры и факты. Ежегодный прирост населения Российской империи - два миллиона человека в год - обеспечил высокий мобилизационный ресурс! Кроме того, все маршалы - Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский первый боевой опыт получили в царской армии.«Щит и меч» публикует экскурс в прошлое и рассказывает о забытых страницах истории нашего государства.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 17, а также на интернет-странице издания.