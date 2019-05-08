Экс-командующий военно-морскими силами России Владимир Королев, который переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию, будет способствовать выполнению государственно оборонного заказа, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Экс-командующий военно-морскими силами России Владимир Королев, который переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию, будет способствовать выполнению государственно оборонного заказа, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.Напомним, Владимир Королев служит на флоте с 1972 года. Всего через 5 лет он стал командиром группы электронавигации штурманской боевой части атомной подводной лодки "К-467", а еще через 5 лет занял кресло командира этой субмарины. На его счету 18 дальних походов как на подводных, так и на надводных кораблях.В 2010 году Королев стал командующим Черноморским флотом, а через год перешел на Северный флот. ВМФ России военачальник возглавил в 2016 году.Напомним, 8 мая Владимир Путин освободил от должности Владимира Королева и назначил нового командующего ВМФ РФ. Им стал глава Северного флота Николай Евменов. Он также подводник и начинал командиром группы электронавигации штурманской боевой части АПЛ, на Тихоокеанском флоте.С 2011 года он руководил подводными силами ТОФ, а в апреле 2016 года возглавил Северный флот.Кроме того, сменились главы Северного и Черноморского флотов. Первым теперь командует вице-адмирал Александр Моисеев. 29 лет военачальник служил на атомных подводных лодках СФ. В 2011 году президент представил его к званию Героя России. Также он имеет два ордена Мужества и орден "За заслуги перед отечеством" второй степени.С 2018 года Моисеев командовал Черноморским флотом. Сейчас его сменил вице-адмирал Игорь Осипов. Его карьера началась уже не на подлодке, а на малом противолодочном корабле. Позднее он возглавлял дивизион противолодочных кораблей Тихоокеанского флота. В сентябре 2016 года Осипова назначили начальником штаба ТОФ.