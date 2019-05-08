Артистка сделала
неожиданное заявление. Оказывается, Анфиса Чехова планирует еще раз стать
матерью.
Артистка сделала
неожиданное заявление. Оказывается, Анфиса Чехова планирует еще раз стать
матерью.
Телеведущая активно общается в Instagram со своими
поклонниками. Звезда ответила в Stories
на интересующие фолловеров вопросы о ее жизни.
В частности, один из подписчиков спросил, собирается
ли Анфиса Чехова еще рожать. Знаменитость, недолго думая, ответила
положительно. "Надеюсь, что меня еще хватит на одного. Много детей,
наверное, уже не потяну", – высказалась теледива о втором ребенке. Сейчас Анфиса
Чехова воспитывает сына Соломона.
Своего первенца звезда родила в
34 года. Мальчик появился на свет 31 мая 2012 года от актера Гурама Баблишвили,
вне брака. Несмотря на то, что на момент рождения Анфиса Чехова и ее
возлюбленный были в отношениях уже три года, вступать в брак они не спешили. В
итоге свадьба состоялась. Однако в
2017 году супруги расстались.
Примечательно, что во время беременности
артистка продолжала работать в качестве ведущей шоу "Холостяк". После
родов она значительно похудела, не менее чем на 20 килограммов. признавалась,
что стала правильно питаться и заниматься йогой.
Напомним, что еще одно хобби – стихи собственного сочинения. Актриса делится своим творчеством с поклонниками в Instagram.