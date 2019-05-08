Артистка сделала неожиданное заявление. Оказывается, Анфиса Чехова планирует еще раз стать матерью.

Артистка сделаланеожиданное заявление. Оказывается, Анфиса Чехова планирует еще раз статьматерью.Телеведущая активно общается в Instagram со своимипоклонниками. Звезда ответила в Storiesна интересующие фолловеров вопросы о ее жизни.В частности, один из подписчиков спросил, собираетсяли Анфиса Чехова еще рожать. Знаменитость, недолго думая, ответилаположительно. "Надеюсь, что меня еще хватит на одного. Много детей,наверное, уже не потяну", – высказалась теледива о втором ребенке. Сейчас АнфисаЧехова воспитывает сына Соломона.Своего первенца звезда родила в34 года. Мальчик появился на свет 31 мая 2012 года от актера Гурама Баблишвили,вне брака. Несмотря на то, что на момент рождения Анфиса Чехова и еевозлюбленный были в отношениях уже три года, вступать в брак они не спешили. Витоге свадьба состоялась. Однако в2017 году супруги расстались.Примечательно, что во время беременностиартистка продолжала работать в качестве ведущей шоу "Холостяк". Послеродов она значительно похудела, не менее чем на 20 килограммов. признавалась,что стала правильно питаться и заниматься йогой.Напомним, что еще одно хобби – стихи собственного сочинения. Актриса делится своим творчеством с поклонниками в Instagram.