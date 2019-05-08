Пользователи Сети заподозрили телеведущую в злоупотреблении антивозрастными процедурами. Многие считают, что Оксана Федорова слишком сильно переколола лицо, избавляясь от морщинок.

Пользователи Сети заподозрили телеведущую в злоупотреблении антивозрастными процедурами. Многие считают, что Оксана Федорова слишком сильно "переколола" лицо, избавляясь от морщинок.Телезвезда опубликовала в Instagram фото, на котором ее не узналипоклонники. Они раскритиковали внешний вид Оксаны Федоровой.Народ недоумевает, зачем знаменитостьтак испортила свою естественную красоту? Фолловеры гадают, что послужилопричиной такого спорного результата: филлеры, пластические операции или дажепросто фото-фильтры.Фанаты подметили, что у экс-мисс Вселенной измениласьформа носа, губ и овал лица. "Зачем себя портить?", "Раньше было лучше...Оксана, остановись!", "Личико испорчено", "С лицом что-то нахимичили", "Что с ней??? Надутая стала", "Оксана, чтос Вами? Вас что, пчелы покусали?", "Зачем себя портить уколами?",– высказались подписчики.Ранее Оксана Федорова делилась с подписчикамисекретом своей прекрасной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принциповпридерживается в питании. "Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания(за редким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснееобычной будничной еды. Мой главный принцип питания – умеренность", – писалав Сети.— российская телеведущая,благотворительница, фотомодель, актриса, певица. Победительница конкурсов "МиссСанкт-Петербург" (1999), "Мисс Россия" (2001) и "Мисс Вселенная" (2002). Последний титул она потеряла, не выполнив связанныхс ним обязанностей.