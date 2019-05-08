Российский пилот итальянской команды Торо Россо Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего пятого этапа Формулы-1, который пройдет с 10 по 12 мая на автодроме Барселона-Каталунья в Испании.

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего пятого этапа Формулы-1, который пройдет с 10 по 12 мая на автодроме "Барселона-Каталунья" в Испании."Трассу в Барселоне все хорошо знают, но это не значит, что будет легко пилотировать и выбрать правильные настройки, – приводит слова Квята РИА Новости. – Трудно собрать здесь действительно хороший круг. Мне интересно посмотреть, как будет работать наша машина".Квят рассказал, что все команды привезут в Испанию ряд обновлений, а также сообщил, что в этом плане "Торо Россо" не стала исключением: "в нашем случае я надеюсь, что они будут работать так, как ожидалось, и дадут нам хороший прирост производительности".