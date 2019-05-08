Порядка 100 тысяч человек в России и за рубежом написали Диктант Победы Единой России, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Для участников акции были открыты 1373 площадки, на них работали более пяти тысяч волонтеров. Итоги масштабной акции подвел депутат Госдумы, координатор партийного проекта ЕР Историческая память Александр Хинштейн.

Порядка 100 тысяч человек в России и за рубежом написали "Единой России", посвященный событиям Великой Отечественной войны. Для участников акции были открыты 1373 площадки, на них работали более пяти тысяч волонтеров. Итоги масштабной акции подвел депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Историческая память" Александр Хинштейн."Диктант Победы" прошел в 85 регионах России и 23 зарубежных странах, уточнил парламентарий, который возглавляет оргкомитет акции. "Масштаб превысил наши ожидания – общее количество участников "Диктанта Победы" составило порядка 100 тысяч человек", – рассказал единоросс.Он отметил, что в акции приняли участие люди самого разного социального статуса и всех возрастов. Организаторы пошли навстречу регионам и зарегистрировали многие площадки после окончания приема заявок. "Основную роль в этой работе взяло на себя общественное движение "Волонтеры Победы", – подчеркнул Хинштейн.Первыми диктант написали жители Дальнего Востока и четырех зарубежных стран – Казахстана, Монголии, Китая и Вьетнама. В акции приняли участие более пяти тысяч человек.В 13:00 7 мая начался основной этап диктанта. Старт ему дали в Москве. Основной этап акции прошел в большинстве регионах и 19 зарубежных государствах – Австрии, Германии, Чехии, Белоруссии, Турции, Польше, Узбекистане и других.Выйти на международный уровень "Диктанту Победы" помогло Россотрудничество. "Число желающих провести такую акцию не только в наших центрах, но и на независимых площадках превысило все наши ожидания", – отметил замруководителя федерального агентства Михаил Брюханов.По его словам, в некоторых странах диктант писали несколько десятков человек, в других – сотни. "Мы благодарны каждому, кто в этот день пришел в наши центры, кто вместе с нашими партнерами поддержал такое важное начинание – отдал дань памяти Великой Победе!" – заключил он.За 45 минут участникам предстояло ответить на 20 вопросов. К большей части из них давалось четыре варианта ответа. Вопросы были составлены экспертами и учеными. Итоги акции подведут в День России, 12 июня, на официальном сайте "Диктанта Победы".Напомним, Партийный проект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.