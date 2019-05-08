Телеведущая загорелась идеей пообщаться с известным рэп-исполнителем Славой КПСС, который также известен как Гнойный. За встречу с талантом Ксении Собчак пришлось заплатить кругленькую сумму.

Телеведущая загорелась идеей пообщаться с известнымрэп-исполнителем Славой КПСС, который также известен как Гнойный. За встречу с талантом Ксении Собчак пришлось заплатить кругленькую сумму.Поклонники знают, что Слава КПСС не дает интервью бесплатно.Для Ксении Собчак артист исключение делать не стал.Теледива встретилась с рэпером в эконом-классе поезда Москва – Санкт-Петербург.Светская львица пригласила знаменитость в отдельное купе, которое арендоваласпециально для съемок."Слав, я тебе скажучестно, для меня это первый опыт в жизни, чтобы я платила мужчине за общение сним. Можешь пересчитать", – говорила теледива, параллельно разрывая конверт,наполненный деньгами.После Ксения передала внушительную стопку купюр. "Все какдоговаривались 250 тысяч рублей", – сказала она, добавив, что для такогохорошего героя ей ничего не жалко.Слава отметил, что верит на слово, поэтому проверять не будет. Он отметил, что в Японии практика встреч за деньги без интимаочень популярна. "Женщины ходят на свидание с мужчинами, сидят с ними,общаются, приятно проводят время и платят примерно также", – отметилрэп-исполнитель."Вот и у нас будет примерно также. Я решила, что за этиденьги я не буду брать у тебя интервью, а просто посидим, пообщается", – улыбнуласьтелеведущая.также выразила опасение, что не сможет добиться откровенности. Артист поспешил успокоить теледиву, отметив, что от природыочень искренний человек. После светская львица предложила собеседнику просторасслабится, послушать рэп, посмотреть клипы и немного выпить. Слава с удовольствиемоткликнулся на предложение. Полное интервью Славы КПСС программе "Осторожно,Собчак!" можно посмотреть на официальном канале телеведущей на Youtube.