Наследник знаменитой актерской династии знаменит своими
многочисленными романами. Стало известно, что 30-летний Никита Ефремов завел
новую возлюбленную.
Наследник знаменитой актерской династии знаменит своими
многочисленными романами. Стало известно, что 30-летний Никита Ефремов завел
новую возлюбленную.
По имеющейся информации,
артист встречается с ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и Решка" Марией Иваковой.
Девушке 32 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Пару недавно видели
на одном из футбольных матчей в Москве.
Знаменитостей узнали
зрители, которые и поделились подробностями свидания сына Михаила Ефремова с
девушкой. Актер и телеведущая вели себя как классические влюбленные. "Ефремов и Ивакова сидели в ВИП-ложе. Весь матч
ворковали, как голубки: обнимались, целовались, смеялись. Маша познакомила
парня с друзьями. Красивая пара, видно, что им весело друг с другом, есть о чем
поговорить", – цитирует очевидцев
Напомним, отношения связывали со многими девушками. В их числе актрисы Анна Чиповская и Анна Михайловская,
дочь спортивного комментатора Виктора Гусева Нина. А несколько
лет назад артист женился на коллеге по театру Яне
Гладких. Однако семейная лодка разбилась о быт: через три года
супруги расстались.
После развода
успел закрутить романы с дизайнером Александрой Маниович и певицей Александрой Фрид. Примечательно, что новая
избранница артиста Мария Ивакова уже успела, как и он, побывать замужем. Телеведущая
была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Причиной их расставания стал
загруженный график обоих супругов.