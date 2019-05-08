Наследник знаменитой актерской династии знаменит своими многочисленными романами. Стало известно, что 30-летний Никита Ефремов завел новую возлюбленную.

Наследник знаменитой актерской династии знаменит своимимногочисленными романами. Стало известно, что 30-летний Никита Ефремов завелновую возлюбленную.По имеющейся информации,артист встречается с ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и Решка" Марией Иваковой.Девушке 32 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Пару недавно виделина одном из футбольных матчей в Москве.Знаменитостей узнализрители, которые и поделились подробностями свидания сына Михаила Ефремова сдевушкой. Актер и телеведущая вели себя как классические влюбленные. "Ефремов и Ивакова сидели в ВИП-ложе. Весь матчворковали, как голубки: обнимались, целовались, смеялись. Маша познакомилапарня с друзьями. Красивая пара, видно, что им весело друг с другом, есть о чемпоговорить", – цитирует очевидцевНапомним, отношения связывали со многими девушками. В их числе актрисы Анна Чиповская и Анна Михайловская,дочь спортивного комментатора Виктора Гусева Нина. А нескольколет назад артист женился на коллеге по театру ЯнеГладких. Однако семейная лодка разбилась о быт: через три годасупруги расстались.После разводауспел закрутить романы с дизайнером Александрой Маниович и певицей Александрой Фрид. Примечательно, что новаяизбранница артиста Мария Ивакова уже успела, как и он, побывать замужем. Телеведущаябыла замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Причиной их расставания сталзагруженный график обоих супругов.