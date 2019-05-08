Новости о жизни и творчестве знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской появляются часто. То она блистает на премьере в театре, то готовится в концерту, то фотографируется с женихом в кустах. Но многим интересно, как поживает ее бывший муж – Народный артист СССР Армен Джигарханян.

Новости о жизни и творчестве знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской появляются часто. То она блистает на премьере в театре, то готовится в концерту, то фотографируется с женихом в кустах. Но многим интересно, как поживает ее бывший муж – Народный артист СССР Армен Джигарханян.Любая информация о состоянии и местонахождении актера засекречена. Жив ли, здоров ли, выходит ли на улицу? Все – покрытая мраком тайна. От этого в народе ходят самые фантастические версии. "Его насильно удерживают где-то", "Он давно не в адеквате, поэтому его не показывают", "Его упекли в больницу и не выпускают", "Дружки положили глаз на его театр возле метро "Университет", хотят там сделать центр армянской культуры", – предполагают поклонники актера.Они всерьез обеспокоены тем, как чувствует себя престарелый артист, ведь остаться в таком возрасте одному страшно. Дочь Елена погибла от отравления угарным газом, пасынок Степан живет в Америке и в России почти не появляется. С любящей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая с Армена Борисовича сдувала пылинки, называла на "вы", кормила из ложечки, поила вкусным маминым клюквенным компотом, шила на заказ туфли и водила под ручку, Джигарханяна разлучили.Молодая киевская пианистка всегда следила, чтобы пожилой муж был "как Денди лондонский одет", заботилась о его диете, приумножала его капиталы и гасила долги театра, где была директором. А вот что там происходит сегодня – бог ведает.Но очень обижена на мужа, который на всю страны оболгал ее и обозвал воровкой. "Много лет Джигарханян был моим кумиром и самым близким человеком. Я никогда не думала, что подобное разочарование можно пережить. Когда я прочла его показания в деле против меня, было страшно. Сплошной оговор и несуществующие факты. Либо он был не в себе, либо решил меня уничтожить. Если он умрет – я не пойду на похороны, я с ним простилась еще в октябре 2017 года", – пояснила киевская пианистка.Напомним, под понятием "престарелый человек" в Российской Федерации подразумевается достигший 80 лет гражданин, а продолжающий жить далее попадает в число долгожителей.