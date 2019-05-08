Дело бывшего американского теннисиста и чиновника Ассоциации теннисистов-профессионалов Джастина Джимельстоба никак не закончится, несмотря на вынесенный приговор. Избивший своего знакомого экс-спортсмен может повторно предстать перед судом.

Дело бывшего американского теннисиста и чиновника Ассоциации теннисистов-профессионалов Джастина Джимельстоба никак не закончится, несмотря на вынесенный приговор. Избивший своего знакомого экс-спортсмен может повторно предстать перед судом.Напомним, что бывший член Совета директоров ATP отказался от оспаривания своей вины по обвинению в избиении бизнесмена Рэндэлла Каплана и получил три года условно. При этом судья предупредил обвиняемого, что после вынесения приговора он не должен отрицать свою вину, а должен принять приговор.Однако сразу после вынесения осуждающего его вердикта Джимельстоб подал заявление в полицию, в котором просил оградить его от Каплана и при этом Джастин вновь утверждал, что именно его жертва первым напал на него и начал драку.Прокуратура Лос-Анджелеса в этой связи готова отменить отказ Джимельстоба от оспаривания вины и начать новый судебный процесс, в результате которого ему будет вынесен другой приговор, возможно, с реальным тюремным сроком.