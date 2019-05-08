Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиямиОктябрьский районный суд Владимира удовлетворил гражданский иск прокурора и обязал экс-заместителя начальника УФСИН России по Владимирской области полковника внутренней службы Игоря Ялкаева вернуть государству 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.Летом 2017-го года бывшего сотрудника федеральной службы исполнения наказаний признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении крупных взяток. Его приговорили к 8,5 годам тюрьмы.В 2014 году он организовал схему с «откатами» за содействие в предоставлении ИК-7 госконтрактов на поставку изделий промышленного производства. Подобную схему организовали и в 2015 году с контрактом на поставку в тюрьму хозтоваров.