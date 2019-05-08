По мнению партии, ЗС игнорирует их законопроекты

По мнению партии, ЗС игнорирует их законопроекты8-го мая на пресс-конференции фракции КПРФ в ЗакСобрании Владимирской области руководитель парламентской группы Максим Шевченко заявил о бойкоте будущих заседаний ЗС.По мнению Шевченко, народные избранники из других партий игнорируют законопроекты КПРФ. Однако в КПРФ заявили, что готовы вернутся к работе в ЗакСобрании, если фракция будет услышана.Следующее заседание Законодательного собрания Владимирой области состоится 30 мая.