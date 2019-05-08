Принц Гарри и его супруга Меган Маркл устроили фотосессию в Виндзоре и показали миру своего новорожденного сына. Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился 6 мая рано утром. При рождении его вес составил 3,2 килограмма. Ребенок – седьмой претендент на британский трон.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл устроили фотосессию в Виндзоре и показали миру своего новорожденного сына, передает РИА Новости.Герцогиня Сассекская и принц Гарри пригласили фотографов и телеоператоров. Недавно королевская семья переехала в Виндзор, потому устроили фотосессию именно там.Первенец принца Гарри и его супруги пользуется популярностью у СМИ. "Королевский ребенок" стал первым за множество столетий, кто имеет этническое происхождение. Также мальчик первый американец в роду, в дальнейшем по линии матери он имеет право на американский паспорт и теоретически в будущем может стать президентом США.Ребенок принца Гарри и Меган Маркл, по данным британского центра исследований ритейла, принесет британской экономике более миллиарда фунтов стерлингов в течение двух лет. Такие средства будут достигнуты за счет высокого интереса к "королевским" выставкам и дворцам, продажи сувенирной продукции, одежды, аксессуаров для мам и детей, еды и напитков, глянцевых журналов.Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился 6 мая рано утром. При рождении его вес составил 3,2 килограмма. Ребенок – седьмой претендент на британский трон. Крестины мальчика пройдут в соответствии с королевскими традициями через три месяца после рождения.Принц Гарри женился на Меган Маркл в прошлом году 20 мая. В день свадьбы Елизавета вторая, бабушка жениха, пожаловала молодеженам титулы герцога и герцогини Сассекских.