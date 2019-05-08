В матче 28-го тура чемпионата России Спартак на поле Открытие Арены в Москве примет Уфу. Футболисты столичной команды с теоретического занятия под руководством Олега Кононова начали подготовку к предстоящему противостоянию.

В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" на поле "Открытие Арены" в Москве примет "Уфу". Футболисты столичной команды с теоретического занятия под руководством Олега Кононова начали подготовку к предстоящему противостоянию.После теории "красно-белые" на одном из тренировочных полей около «Открытие Арены» провели интенсивную тренировку.Нападающий Луис Адриано, пропустивший последние игры из-за травмы колена, принял участие в разминке вместе с партнерами, после чего работал индивидуально. Как сообщает пресс-служба "Спартака", полузащитнику Александру Ломовицкому предоставлено несколько дней отдыха в связи с сотрясением мозга, полученным в матче против «Урала».