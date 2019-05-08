Об этом сообщили в Белом доме

Об этом сообщили в Белом домеДепартамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области приостановил предоставление дотаций городу Владимиру. Такое решение приняли из-за того, что администрация города не заключила в срок до начала весны 2019 года соответствующее соглашение о предоставлении дотаций.Общий объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренный в бюджете области в 2019 году бюджету города Владимира, превышает 113 миллионов рублей.Главе города Владимира Ольге Деевой, главе администрации города Владимира Андрею Шохин и в финансовое управление администрации города направили уведомления о необходимости устранить нарушения условий предоставления дотаций, а также о сокращении на 10% размера финансовой помощи городу Владимиру в 2020 году в связи с нарушением условий предоставления дотаций в этом году.